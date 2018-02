Golf: Malesia, Bertasio è ora quinto

ROMA, 3 FEB - Nino Bertasio perde la leadership al Maybank Championship (European Tour di golf) ma non le speranze di vittoria. A Kuala Lumpur, in Malesia, al termine del terzo giro il bresciano è scivolato al 5/o della classifica distante solamente due colpi dalla nuova coppia di testa composta dal sudafricano Dylan Frittelli e dallo spagnolo Jorge Campillo. L'azzurro, autore della sua peggiore performance del torneo, sul percorso del Saujana Golf & Country Club (par 72) ha fatto registrare un parziale di 70 (-2) su uno score totale di 203 (68 65 70, -13), ed è stato superato anche dall'indiano Khalin H. Joshi e dallo statunitense Berry Henson (3/i a -14 sul totale). Matteo Manassero (-8), ultimo azzurro rimasto in gara dopo il taglio di Renato Paratore ed Edoardo Molinari, è passato al 39/o posto al fianco degli inglesi David Horsey e Andy Sullivan. Il campione uscente, il paraguaiano Fabrizio Zanotti, è precipitato in 63/a posizione.