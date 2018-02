Tennis: Djokovic operato a un gomito

BELGRADO, 3 FEB - Novak Djokovic sì è dovuto operare il tennista serbo ha confermato di essere stato costretto a sottoporsi a intervento chirurgico al gomito tornato a tormentarlo con forti dolori in occasione dei recenti Open d'Australia. "Da due anni, da quando sono apparsi i problemi al gomito, ci sono state varie diagnosi, pareri, raccomandazioni sul da farsi. Sono stato fermo sei mesi sperando che sarebbe stato sufficiente per guarire, ma anche dopo tutte le terapie e il lungo riposo il dolore non e' passato", ha detto Nole citato dai media di Belgrado. "Avevo tanta voglia di tornare a giocare e lottare in campo, e così - ha aggiunto - ha voluto provare partecipando agli Open di Australia. "In accordo con il mio team ho deciso che, dopo il torneo di Melbourne, avrei provato altre strade per risolvere il problema. Per questo alcuni giorni fa mi sono sottoposto a un intervento chirurgico al gomito in Svizzera. Mi sembra di essere sulla buona strada verso un completo ristabilimento anche se si tratta di una grande sfida".