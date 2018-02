Emergenza Juve, Allegri cerca soluzioni

TORINO, 3 FEB - "Douglas Costa difficilmente sarà della partita, mentre Bernardeschi ha preso un colpo: oggi vedrò, se sta in piedi giocherà". Le defezioni costringono Massimiliano Allegri a scelte forzate in vista della partita con il Sassuolo: "Se non ci fossero questi due - ha spiegato il tecnico della Juventus - ne metteremo un altro con caratteristiche diverse. I moduli? Non è una questione di numeri, ma di caratteristiche. Con Dybala, Cuadrado e Douglas Costa fuori, Bernardeschi è l'unico che è rimasto, deve stringere i denti e giocare". Tra le possibilità a sua disposizione, Allegri ha anche pensato ad Alex Sandro esterno alto: "Ci ho anche pensato, ma finche non vedo allenamento di oggi e capirò se Bernardeschi sta in piedi, non deciderò".