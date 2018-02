Parisse, non faremo regali agli inglesi

ROMA, 3 FEB - "Dobbiamo essere competitivi e tenere in difficoltà e sotto pressione chiunque. Non è facile ma è stimolante. Sappiamo che domani con l'Inghilterra, che giustamente vedono tutti come favorita, sarà per noi una partita bella da giocare: non vogliamo regalare nulla in campo. Con il massimo rispetto vogliamo cominciare bene questo 6 Nazioni, perché farlo ti dà fiducia per affrontare le prossime partite con uno spirito diverso". Lo dice il capitano dell'Italrugby, Sergio Parisse, nel corso della conferenza stampa di vigilia dell'esordio degli azzurri al 6 Nazioni in programma domani allo stadio Olimpico contro l'Inghilterra. "Nei test match di novembre abbiamo fatto cose molto buone ma anche pochi punti. Dobbiamo prendere più rischi, cercare di tenere di più il possesso del pallone e cercare di segnare punti", ha aggiunto Parisse. Presente in conferenza anche Alessandro Zanni, che domani taglia il traguardo delle 100 presenze in Nazionale.