Oddo, contento di abbracciare Gattuso

UDINE, 3 FEB - "Gattuso? Da quando allena il Milan non risponde più al telefono, è troppo concentrato sulla squadra. A parte gli scherzi, è un compagno con cui ho condiviso gioie irripetibili, stupende; è un grande amico, sono molto contento di quello che sta facendo perché se lo merita". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo che domani si ritroverà di fronte come avversario in panchina un compagno con cui ha condiviso grandi vittorie. "E' sempre stato un ragazzo serio, è arrivato in alto perché conosceva i suoi limiti e credo stia facendo lo stesso percorso anche da allenatore. Lo sta dimostrando con i fatti sul campo. Domani sarò contento di abbracciarlo - ha aggiunto l'allenatore pescarese - Questa con il Milan, come lo è stata quella con la Lazio, sono partite particolari per me perché sono squadre che hanno costruito la mia carriera. Sono contendo di affrontarle, ma quando inizia la partita ognuno farà il meglio per se stesso". Dalla sua Udinese Oddo domani si aspetta "un passo avanti nel gioco".