Taekwondo, federazione apre a eSport

ROMA, 3 FEB - Il taekwondo si potrà praticare anche a casa da seduti, davanti a un computer o alla tv. Nasce una nuova era dello sport, una forma di eSport e per ora riguarda soltanto una disciplina che prevede il combattimento fra due atleti su una pedana. La federazione italiana taekwondo (Fita) ha deciso per una innovazione storica, perché apre ufficialmente agli eSport e offre una prospettiva di impegno anche a chi per motivi fisici o per altre ragioni è impossibilitato a misurarsi in pedana con un avversario. La decisione è stata presa dal consiglio federale, vista la rilevanza sempre maggiore assunta e le prospettive di crescita del settore, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione. E' stato formalmente avviato il percorso per diventare la casa dei videogiochi da combattimento. I videogiochi competitivi, come riconosciuto anche dal Cio, possono essere considerati al pari di un'attività sportiva, i giocatori si preparano e si allenano con un'intensità paragonabile a quella degli atleti tradizionali.