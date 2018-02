Genoa, Izzo forfait con la Lazio

GENOVA, 3 FEB - Il tecnico Davide Ballardini l'aveva considerato in dubbio ("ha un fastidio al ginocchio, oggi non si allena farà degli accertamenti e poi valuteremo", aveva detto), ma Armando Izzo non ci sarà lunedì nel posticipo dell'Olimpico che vedrà il Genoa impegnato con la Lazio. Lo ha comunicato lo stesso difensore sui suoi profili social: "mi spiace non esserci lunedì...tornerò presto per combattere ancora di più", ha scritto Izzo la cui assenza va ad aggiungersi a quelle di Spolli, squalificato e degli infortunati Veloso e Rossi.