Malagò, Italia Team giovane e forte

FIUMICINO (ROMA), 3 FEB - "Ci aspettiamo di fare una bella figura e di farla fare al nostro paese, questo meraviglioso tricolore che dobbiamo difendere e onorare, anche perché i 'numeri' ci sono tutti: c'è stato un significativo ricambio generazionale, disponiamo di una spedizione numericamente e qualitativamente importante, con tanti atleti giovani che possono fare il risultato". Così il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, prima della partenza per la Corea Sud, dove dal 9 al 25 febbraio a PyeongChang si svolgerà l'Olimpiade invernale. "Sono tante, per fortuna, le discipline da cui aspettarsi dei risultati - ha detto Malagò poco prima di imbarcarsi sull'aereo Alitalia per Seul -: negli sport invernali lo sci, la parte della velocità, sia con gli uomini sia con le donne, ma anche le ultime apparizioni sulla Combinata, sul Gigante, il pattinaggio in pista lunga e nel ghiaccio; poi ancora lo snowboard, slittino e skeleton, il biathlon e lo short track. Insomma penso che abbiamo, in senso buono, molte 'frecce' da sparare".