Snowboard, Moioli prima in Germania

FELDBERG (GERMANIA), 3 FEB - Michela Moioli è una sentenza. Sulla pista di snowboardcross di Feldberg l'azzurra mostra il proprio ottimo stato di forma e non lascia spazio alle avversarie di Cdm, vincendo nettamente l'ottava gara della sua carriera e la terza di questa stagione. La bergamasca, parte bene anche nella finale e non rischia nulla, precedendo la canadese Zoe Bergermann e la francese Julia Pereira de Sousa Mabileau. Buona gara anche per l'altra azzurra Raffaella Brutto che termina al quinto posto, vincendo la finale di consolazione davanti alla francese Chloe Trespeusch. E il 6/o posto della Trespeusch permette a Moioli di allungare nella classifica di Coppa e consolidare il pettorale giallo di leader, conquistato la scorsa settimana a Bansko. Ora Moioli è a 5.630 punti, 630 in più della francese Nella gara maschile successo dell'austriaco Julian Lueftner, davanti ai francesi Pierre Vaultier e Ken Vuagnoux. Squalificato nei quarti il migliore degli azzurri, Michele Godino, che aveva vinto il suo ottavo di finale.