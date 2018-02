Liga: Montella ko, Eibar-Siviglia 5-1

ROMA, 3 FEB - Pesante ko esterno per il Siviglia di Vincenzo Montella contro l'Eibar nell'anticipo della 22/a giornata della Liga: la squadra andalusa è infatti stata sconfitta per 5-1. Padroni di casa in vantaggio dopo solo un minuto con Kike, al 17' il raddoppio ad opera di Orellana. Al 21' il Siviglia ha accorciato le distanze con un rigore di Sarabia, al 32' l'Eibar ha segnato il terzo gol con Ramis. Nella ripresa le altre due reti dell'incontro: al 16' ancora con Orellana e al 38' con Arbilla. Il Siviglia mantiene momentaneamente il sesto posto in classifica a 33 punti, a 24 dalla capolista Barcellona, impegnata domani nel derby con l'Espanyol. Settima posizione per l'Eibar, distanziato dal Siviglia di un solo punto.