Serie A: Sampdoria-Torino 1-1

ROMA, 3 FEB - Sampdoria e Torino hanno pareggiato 1-1 nel primo anticipo della 23/a giornata del campionato di serie A. Succede tutto nel primo tempo: blucerchiati in vantaggio dopo 10 minuti grazie ad una rete di Torreira a segno su punizione, il pareggio granata arriva al 25' e porta la firma di Acquah (con deviazione di Ferrari). Nella ripresa (28') poi Acquah si fa espellere per doppia ammonizione lasciando i granata in inferiorità numerica, ma la Samp non ne approfitta e la partita resta inchiodata sull'1 a 1.