Golf: Malesia, è il trionfo di Sharma

ROMA, 04 FEB - Dopo il Joburg Open (Sudafrica) Shubhankar Sharma si aggiudica anche il Maybank Championship (Malesia). Secondo successo stagionale per l'indiano, che grazie a un ultimo giro strepitoso chiuso in 62 (-10) colpi ha conquistato l'importante evento dell'European Tour. A Kuala Lumpur il 21enne ha terminato la sua gara davanti a tutti con uno score di 267 (70 69 66 62, -21). Al 2/o posto lo spagnolo Jorge Campillo (-19). Medaglia di bronzo per l'iberico Pablo Larrazàbal e l'australiano Ryan Fox (-18). Chiude con un ottimo 5/o piazzamento Nino Bertasio. Il bresciano, dopo aver lottato a lungo per la vittoria, s'è dovuto arrendere nel finale. Davvero positiva, comunque, la prova dell'azzurro (-16). Completa la Tot Ten l'americano Berry Hanson (-15). Mentre Matteo Manassero (-7) ha terminato in 55/a posizione al fianco del francese Alexander Levy. Solo 60/o il campione uscente Fabrizio Zanotti (Paraguay).