Rugby:Renault resta in campo con azzurri

ROMA, 4 FEB - Renault resta in campo affianco dell'Italrugby che oggi comincia la sua avventura nel Sei Nazioni all'Olimpico contro l'Inghilterra. A riprova del suo DNA sportivo, il marchio automobilistico francese rinnova per il secondo anno consecutivo la partnership che la vede al fianco della Federazione Italiana Rugby, in qualità di sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. La Federazione Italiana Rugby e Renault Italia hanno siglato l'accordo di rinnovo che conferisce a quest'ultima la qualifica di sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. Il contratto di sponsorizzazione per l'anno 2018 è stato firmato a Roma, dal Presidente della Federazione Italiana Rugby, Alfredo Gavazzi, e dal Direttore Generale di Renault Italia Bernard Chrétien. Per celebrare il rinnovo di questo sodalizio, Renault lancia Kadjar Sport Edition, una versione che accresce il carattere sportivo e robusto del Crossover di segmento C, grazie a nuovi elementi di design.