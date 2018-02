A Garmisch Goggia ancora 2/a dietro Vonn

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 4 FEB - Solo l'eccezionale Lindsey Vonn riesce, al momento, a battere l'azzurra Sofia Goggia. Anche la discesa 2 di Garmisch e' stata vinta in 1.37.92 dalla campionessa americana che ha battuto Sofia, seconda in 1.38.03, di soli undici centesimi pari ad un distacco di 3 metri e tre centimetri. Terza si e' classificata Tina Weirather del Liechtenstein in 1.38.03. Per Goggia e' il 20/o podio in carriera, il settimo stagionale. L'azzurra resta con 429 punti sempre al comando della coppa di disciplina.