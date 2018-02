Inzaghi, vincere e migliorare classifica

ROMA, 4 FEB - "Domani abbiamo una partita tosta, il Genoa negli anni è sempre stato un avversario difficile, dovremo fare una partita di livello, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi e migliorare la classifica". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del posticipo di campionato contro il Genoa allo stadio Olimpico. Squalificati Lulic e Milinkovic-Savic, il tecnico biancoceleste è chiamato a cambiare qualcosa: "Ho più di una soluzione - specifica Inzaghi in conferenza stampa - perdere due come loro ci crea qualche imbarazzo. A San Siro dopo le due ammonizioni ho tolto Leiva perché sapevo già che mi sarebbero mancati due giocatori. Possiamo arretrare Luis Alberto, abbiamo Murgia che scalpita e si allena sempre al meglio. Ha giocato leggermente meno perché i tre in mezzo ci hanno dato tanta solidità. Sceglieremo dopo la seduta di domani mattina".