A Embaye e Chenaux 5/a Corsa del Ricordo

ROMA, 4 FEB - Una splendida mattinata di sole ha salutato questa mattina gli oltre ottocento partecipanti che hanno dato vita alla V Edizione della Corsa del Ricordo, l'ormai tradizionale manifestazione organizzata da Asi in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo volte a commemorare la tragedia delle Foibe e l'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmata. La gara quest'anno si è dipanata su un percorso tutto nuovo che ha portato gli atleti partecipanti, dopo la partenza da Via Oscar Senigaglia, all'interno della città militare della Cecchignola, attraversando il quartiere Giuliano-Dalmata. La gara è stata di grande livello tecnico, sia al maschile che al femminile, grazie alla presenza di atleti di grande spessore come il vincitore l'etiope Elias Embaye del gruppo sportivo LBM Sport che ha fatto gara solitaria coprendo i 10 chilometri in 32:38. Fra le donne hanno fatto il vuoto altre due atlete dell' LBM Sport, Camille Chenaux che ha tagliato il traguardo per prima con il tempo di 36:27