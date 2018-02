Dobiacco-Cortina a Stuerz e Gloersen

BOLZANO, 04 FEB - Alla 41/a Granfondo Dobbiaco-Cortina di 30 km in skating ha visto al femminile una cavalcata in solitaria di Giulia Stuerz (1:25:21) sulla compagna di squadra delle Fiamme Oro Erica Antoniol (1:29) e sulla veronese Debora Roncari (1:29:29), un primo passo della fiemmese dopo la delusione delle mancata convocazione olimpica. Più avvincente la sfida maschile, con un quartetto ad intercambiarsi fino all'arrivo alla Nordic Arena di Dobbiaco, dove il norvegese oro mondiale Anders Gloersen ha preso il sopravvento (1:16:20), imponendosi sugli azzurri Sebastiano Pellegrin (1:16:23.63) e Stefano Gardener (1:16:23.88). Era prevista anche una classifica di combinata che sommava le due gare del weekend, in classico e skating, e ad aggiudicarsela sono stati proprio Gloersen e la brava finlandese Heli Heiskanen.