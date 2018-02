Gattuso: grandissima partita, mancato ko

ROMA, 4 FEB - "C'è grande rammarico perché abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione. Dispiace ma ci sta, il pari qui va bene. Siamo una squadra giovane e molte volte possono succedere questi episodi. Però mi tengo la prestazione. Ci manca il colpo del ko". Così il tecnico del Milan, Rino Gattuso, dopo il pareggio a Udine. "Questa squadra non è cattiva ma questa è la 6/a espulsione della stagione - ha detto a Premium parlando dell'espulsione di Calabria - Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Qualche giocatore scontento? Voglio vedere il veleno e va bene se qualcuno si arrabbia. Però quando propongo qualcosa la voglia non deve mai mancare, voglio grande partecipazione. A chi assomiglia questo Milan? Assomiglia a me, io non sono bello, ho la barba imperfetta e ho le occhiaie".