Super Bowl:edizione più fredda di sempre

NEW YORK, 4 FEB - E' la notte del Super Bowl, e sarà ricordato come il più freddo di tutti i tempi. A poche ore dall'inizio dell'evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti, a Minneapolis la colonnina del mercurio segnava temperature polari, attorno ai 21 gradi sotto lo zero, con venti gelidi che portano la temperatura percepita a -31 gradi. Ad accogliere le migliaia di tifosi, comunque, il modernissimo Us Bank Stadium, impianto al coperto e riscaldato. Il calcio di inizio nella notte italiana, con la sfida di questa 52/ma finalissima che e' oramai un classico del football americano: gli Eagles di Filadelfia contro i campioni in carica dei New England Patriots di Boston, a caccia del sesto titolo. Come a caccia del sesto anello e' il quarterback Tom Brady, star assoluta dentro e fuori dal campo. E come sempre la notte del SuperBowl non è solo sport ma anche tanto spettacolo, con lo show dell'half time che quest'anno vede protagonista la pop star Justine Timberlake.