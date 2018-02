Sei Nazioni: Italia-Inghilterra 15-46

ROMA, 4 FEB - L'Inghilterra ha battuto l'Italia 15-46 (10-17) allo stadio Olimpico di Roma in una partita della prima giornata del Torneo 6 Nazioni di rugby, davanti a oltre 50mila spettatori. Era un esordio durissimo per gli azzurri con i bicampioni del torneo, ma almeno nel primo tempo la prestazione non è mancata, con una meta di Benvenuti trasformata da Allan e un calcio sempre del mediano. Nel frattempo gli inglesi erano andati in meta tre volte, fermandosi però a 17 per le mancate trasformazioni di Farrell. Nella ripresa l'Italia trova un'altra meta con Bellini, ottenuta prima che gli ospiti dilagassero.