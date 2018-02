Incidente auto, illeso Bruno Peres

ROMA, 5 FEB - Schianto in auto all'alba al centro di Roma per Bruno Peres. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il terzino della Roma ha perso il controllo della Lamborghini su cui viaggiava intorno alle 5.30 sui via delle Terme di Caracalla all'altezza della Fao. Peres è rimasto illeso ma la macchina è distrutta. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente in cui non risulterebbero coinvolti altri veicoli.