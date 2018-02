Berlusconi, Gattuso segua Boskov

ROMA, 5 FEB - "Per il mio Milan ho trovato un acquirente che ha mantenuto tutti i patti ma il Milan di quest'anno e dell'anno scorso calca i campi con un modulo che io non condivido e cioè con una sola punta, quindi in una partita vediamo massimo uno o due tiri in porta. Ricordo Boskov che diceva 'per fare gol tirare in porta': questo dovrebbe essere tenuto in considerazione da Rino Gattuso che insiste con il modulo a una punta". Lo afferma Silvio Berlusconi a Rainews 24 parlando del Milan.