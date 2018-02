San Siro, incontro Milan-Inter-Comune

MILANO, 5 FEB - Al via gli incontri che decideranno il futuro di San Siro. Oggi il primo confronto, con le delegazioni di Milan e Inter e l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, l'assessore allo sport Roberta Guaineri e l'assessore al bilancio Roberto Tasca. A rappresentare l'Inter, l'amministratore delegato Alessandro Antonello, Cso Michael Williamson e il consigliere Nicola Volpi; per il Milan anche l'amministratore delegato Marco Fassone. Un confronto interlocutorio ma necessario dopo che il club rossonero, a metà dicembre, aveva disdetto il contratto con M-I Stadio, la società partecipata in quote esattamente uguali (50%) con l'Inter. La scelta del Milan aveva costretto anche il club nerazzurro a rinunciare al proprio 50 per cento.