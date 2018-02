Ciclismo: Froome farà la Ruta del Sol

MANCHESTER (INGHILTERRA), 5 FEB - Chris Froome parteciperà alla Ruta del Sol, corsa a tappe che si terrà in Andalusia dal 14 al 18 febbraio, nonostante sia sotto indagine da parte dell'ente governativo mondiale del ciclismo dopo essere risultato "non negativo" ad un test antidoping. Il Team Sky ha inserito il nome del detentore del Tour de France nella rosa della squadra che parteciperà alla gara spagnola, che Froome vinse nel 2015. Froome dovrà spiegare all'Unione ciclistica internazionale (Uci) perché un campione di urine prelevato durante la Vuelta, lo scorso settembre, ha mostrato una concentrazione di salbutamolo (un farmaco per l'asma) doppia rispetto al livello consentito. Se ritenuto colpevole di doping, il 32enne pilota britannico potrebbe perdere il titolo della Vuelta ed essere sospeso per un lungo periodo. "Capisco che questa situazione ha creato molta incertezza" ha ammesso Froome, dicendosi anche "fiducioso che saremo in grado di spiegare cosa è successo".