Di Biagio, ct per prossime 2 amichevoli

ROMA, 5 FEB - Luigi Di Biagio guiderà la nazionale azzurra nelle due partite amichevoli di marzo, con Argentina e Inghilterra. E' l'esito dell'incontro in Federcalcio tra il commissario straordinario Roberto Fabbricini, il suo vice Alessandro Costacurta e il tecnico attualmente alla guida dell'Under 21. Il commissario ha affidato a Di Biagio "l'incarico di commissario tecnico in vista dei due impegni internazionali" in programma rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra.