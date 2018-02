Roma, Turchia pazza di Under

ISTANBUL, 5 FEB - "Cengiz imperatore di Roma". Con questo titolo in prima pagina il giornale 'Fanatik', tra i principali quotidiani sportivi turchi, celebra il primo gol in serie A di Cengiz Under, decisivo nella vittoria di ieri dei giallorossi sul campo del Verona. "Sei grande Cengiz Under", scrive invece il popolare Haberturk, mentre il filogovernativo Sabah celebra la sua rete come "meravigliosa". Al 20enne talento acquistato dai giallorossi la scorsa estate, 'Fanatik' dedica un articolo in cui analizza il suo stato di forma e il livello di ambientamento in Italia. "Ho sognato a lungo il mio primo gol. I primi 3 mesi per me sono stati difficili. Ma ora mi sento meglio - spiega -. Ho cominciato a capire l'italiano e posso comprendere meglio le indicazioni tattiche dell'allenatore", aggiunge Under, che ringrazia anche Eusebio Di Francesco per aver aiutato la sua crescita. Con il gol di ieri Under è anche "passato alla storia" per aver realizzato la rete più rapida della Roma negli ultimi 6 anni.