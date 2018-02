Giochi: Cio nega invito per 15 russi

ROMA, 5 FEB - Il Cio ha deciso di non invitare - e quindi di non ammettere - ai Giochi di PyeongChang i 13 atleti e i due tecnici riabilitati il 2 febbraio scorso dal Tas di Losanna, che ha tolto loro la squalifica in riferimento alla vicenda del 'doping di Stato' di Sochi 2014 e dei contenuti del rapporto McLaren. In una nota del Cio si fa presente che "dei 15 atleti a cui il Tas ha tolto la sospensione, 13 sono ancora in attività e due fanno ora parte del personale di supporto tecnico. Non sono ancora state rese pubbliche le motivazioni della decisione del tribunale dello sport". Tenendo quindi che una speciale commissione ha unanimemente sconsigliato il Cio dal permettere ai 15 atleti di partecipare all'Olimpiade invernale in Corea, la decisione è stata di non dar loro via libera: "Si conferma che non ci saranno altri inviti per questi 13 atleti che facevano parte di un gruppo di 28 squalificati a vita per doping ma per i quali il Tas aveva sospeso il provvedimento".