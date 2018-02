Ultrà Fiorentina contro i Della Valle

FIRENZE, 5 FEB - Rimangono tesi i rapporti tra una parte dei tifosi della Fiorentina e i Della Valle nonostante il ritorno alla vittoria della squadra ieri a Bologna, e la visita per la prima volta in questa stagione degli stessi proprietari viola il giorno primo a tecnico e a giocatori. Venerdì prossimo, in occasione della sfida con la Juve, non ci sarà la consueta coreografia in curva Fiesole come annunciato attraverso un duro comunicato dal club Unonoveduesei, il gruppo ultrà attualmente più rappresentativo. A motivare tale decisione "le condizioni sempre più assurde e stringenti dettate dalla società e dalla questura che - spiega la nota - hanno portato a diffide e multe nei nostri confronti per alcuni striscioni. Con questa decisione vogliamo ribadire che i tifosi e gli ultras della Fiesole non sono i burattini di nessuno".