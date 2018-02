Rugby: Goosen, Italia può crescere molto

ROMA, 5 FEB - Giornata di recupero per la nazionale italiana di rugby dopo il debutto nel 6 Nazioni contro l'Inghilterra. Nessun problema fisico rilevante per Parisse e soci, che mercoledì voleranno a Dublino in vista del match che li opporrà all'Irlanda, n.3 del mondo. A fare il punto della situazione è stato l'allenatore della difesa azzurra Marius Goosen, per il quale "il risultato finale del match contro gli inglesi è duro, ma siamo soddisfatti di quanto la squadra ha fatto palla in mano". "Dopo novembre, con Conor e gli altri allenatori - ha detto ancora -, avevamo discusso su come avere un approccio più offensivo e abbiamo dimostrato di voler andare in questa direzione. Abbiamo messo in più di un'occasione gli inglesi in difficoltà, e parliamo di una delle migliori difese al mondo". "E' difficile - ha aggiunto Goosen - far comprendere quanto di positivo c'è in una prestazione come quella di ieri: il nostro lavoro è far capire ai giocatori che siamo sulla strada giusta. Abbiamo un gruppo che può crescere ancora molto".