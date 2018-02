Diritti tv, con MediaPro base allargata

MILANO, 5 FEB - Con l'assegnazione dei diritti tv all'intermediario MediaPro "non verrà stravolta nessuna abitudine italiana". Così l'ad di Infront, Luigi De Siervo, advisor della Lega Serie A, notando che senza l'aumento a 8 delle finestre delle partite "avremmo avuto un valore più basso, perché i broadcaster hanno bisogno di fare palinsesto. Se tutte le partite si giocassero alle 15, come vuole qualche allenatore che ci vuole portare indietro di 20 anni, il nostro calcio sarebbe più povero. Più finestre significa più calcio per tutti. Ora in Spagna un tifoso vede in media 3 partite e mezza. "Nulla è dato sapere su come MediaPro approccerà il mercato, gli spagnoli ci aggiorneranno nelle prossime settimane - dice De Siervo -. Da oggi MediaPro farà approfondimenti con le diverse piattaforme. Non verrà stravolta nessuna abitudine italiana. L'obiettivo è allargare la base. Loro in Spagna sono stati capaci di allargare la base, hanno fatto crescere gli abbonati e portato più soldi al calcio".