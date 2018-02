Atletica: Tamberi e Fassinotti in gara

ROMA, 5 FEB - Gli azzurri del salto in alto Gianmarco Tamberi, Marco Fassinotti e Alessia Trost tornano in pedana domani al meeting indoor di Banska Bystrica. L'impianto della città slovacca si trasformerà nuovamente nell'arena per le star dell'alto mondiale, un vero e proprio gala della specialità che attende in pedana gli iridati in carica Mariya Lasitskene-Kuchina e Mutaz Barshim. Atleti che, ranking stagionali alla mano, sembrano essere di un altro pianeta: uno stratosferico 2,04 per la russa a Volgograd e un 2,38 appena centrato dal fuscello del Qatar. I tre altisti italiani hanno già aperto la nuova stagione. Per Tamberi e Fassinotti è la seconda uscita dell'anno, la terza per la Trost. 2,24 e un buon 2,27 per l'aviere piemontese nell'esordio vincente del 24 gennaio a Colonia. 2,25 e un 2,28 mancato di un soffio per il campione mondiale indoor pochi giorni dopo a Hustopece. Barshim a parte, troveranno ad attenderli il polacco, oro europeo indoor, Sylwester Bednarek e il britannico, bronzo olimpico 2012, Robbie Grabarz.