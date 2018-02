Giochi: presidente C.Sud ringrazia Nord

ROMA, 5 FEB - "Questi Giochi al cui successo stiamo lavorando da tanto segneranno l'inizio di una nuova pace in tutta l'area". La Corea del Sud si prepara ad avere i riflettori di tutto il mondo addosso: tra quattro giorni con la cerimonia inaugurale si apriranno le Olimpiadi invernali di PyeongChang e il presidente del Paese, Moon Jae-in, intervenendo alla sessione del Cio ha mostrato tutta la soddisfazione per il lavoro diplomatico fatto nell'ultimo mese, che ha portato alla partecipazione di una delegazione di atleti del Nord. E proprio su questo tema il capo di stato sudcoreano ha ringraziato il Cio per aver dato il via libera: "E' un'occasione speciale - ha sottolineato Moon - esprimo anche la mia gratitudine al membro Cio della Corea del Nord Jan Un. Fino a un paio di mesi fa - ha proseguito Moon - la partecipazione della Corea del Nord era stata considerata impossibile. Ma ora i timori sono svaniti e i nostri sogni sono diventati realtà".