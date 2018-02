Juve: Higuain, concentrati per Firenze

TORINO, 5 FEB - "Concentrazione, cattiveria e senso di responsabilità: sono le chiavi del successo della Juventus". Così Gonzalo Higuain, protagonista della straripante vittoria della Juventus sul Sassuolo con una tripletta, sul momento esaltante dei bianconeri: "Mancano ancora molte gare allo scontro diretto con il Napoli, e quindi dobbiamo mantenere l'attenzione alta su ogni gara - ha spiegato il 'Pipita' ai microfoni di Juventus Tv -. Aspettavo questa tripletta, sono molto felice di esserci riuscito e spero che non sia l'ultima". Un Higuain in forma Champions, arrivata nel momento giusto vista l'imminente sfida di andata degli ottavi contro il Tottenham: "Non possiamo permetterci di pensare alla Champions già a Firenze, sarebbe un grave errore. Prepareremo la gara a partire da sabato - frena l'argentino -: in competizioni del genere cambia poco giocare la prima in casa o fuori, l'importante martedì sarà non prendere gol e provare a segnare, per poi giocarcela a Londra".