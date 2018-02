Ulivieri, nuovo ct?sbagliato troppi nomi

ROMA, 5 FEB - "La scelta del responsabile tecnico della nazionale spetta al commissario o ai sub-commissari: probabilmente è stato fatto qualche errore di inesperienza nel fare dei nomi, se Conte risponde dicendo che bisogna che si ricordino che ha ancora 18 mesi di contratto". E' l'opinione del presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, dopo la nomina alla guida della Nazionale di Gigi Di Biagio per i match amichevoli con l'Argentina e l'Inghilterra. "Questi 6 mesi potrebbero andare avanti senza grandi cambiamenti, con Di Biagio che porta avanti la situazione. Per seconda cosa - aggiunge - è obbligatorio tornare ad un percorso federale, dalle Nazionali giovanili oltre che calciatori credo si debbano tirare fuori allenatori: deve essere un profilo che sa che smette di essere allenatore e diventare direttore tecnico, smettere di essere uomo di campo ma diventare uno che invece in 2-3 giorni fa delle scelte. A me - sottolinea Ulivieri - la figura di Cesare Prandelli sembrava quella ideale per la Nazionale".