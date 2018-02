Basket: Torino, Recalcati si è dimesso

TORINO, 5 FEB - E' arrivata anche l'ufficialità: Carlo Recalcati ha rassegnato le dimissioni da tecnico dell'Auxilium Torino. La società "prende atto - si legge in un comunicato - delle irrevocabili dimissioni" nonostante "i vari tentativi di farlo desistere da questa decisione". Nel ringraziare "Carlo Recalcati per aver condiviso un pur breve periodo della sua grande carriera", la società torinese ha affidato a uno degli assistenti allenatori, Paolo Galbiati, la guida della squadra per la sfida di "mercoledì sera nel match casalingo di 7Days EuroCup contro lo Zenit San Pietroburgo". Un ruolo condiviso "in totale sinergia con Stefano Comazzi, che sarà l'associate head coach come è prassi usuale nelle formazioni di College negli States".