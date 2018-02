Basket: Serie A, Cantu'-Varese 85-89

DESIO, 5 FEB - Cantu' perde il derby con Varese 85-89. Sempre all'inseguimento, riaggancia piu' volte l'avversario per poi cedere negli ultimi secondi. Parte piu' decisa Varese che si porta sul 2-10 in poco piu' di due minuti. Cantu' si tiene in gioco con le triple, Varese trova 3/3 dalla lunga distanza grazie alla mano calda di Okoye il tiro in area. A due dalla fine e' perfetta parita' 85-85. A 16 secondi dalla sirena e' pero' Varese a realizzare il canestro decisivo mentre Cantu' spreca con un airball la possibilita' di andare ai supplementari.