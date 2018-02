Nba, grande Gallinari trascina Clippers

ROMA, 6 FEB - Sette partite questa notte nel turno Nba. A Los Angeles show di Danilo Gallinari e nuova vittoria dei Clippers, la seconda consecutiva, dopo una lunga striscia negativa. Ne hanno fatto le spese i Dallas Mavericks, sconfitti con il punteggio di 104-101, per l'italiano 28 punti a segno. Bene anche Detroit, uscita vittoriosa dalla sfida casalinga contro Portland per 111-91. Per i Pistons, al quarto successo di fila, crescono le ambizioni di playoff. Serata positiva anche per i Washington Wizards, andati a vincere in casa degli Indiana Pacers, mettendo a segno la sesta vittoria consecutiva. I Wizards ora guardano sempre più da vicino le zone alte della Eastern Conference. Da segnalare infine due larghe vittorie, quella esterna di Utah su New Orleans 133-109, e quella casalinga dei Denver Nuggets sugli Hornets, 121-104. Ancora un ko, il settimo di fila, per i Chicago Bulls, stavolta a opera dei Sacramento Kings per 104-98.