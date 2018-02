Pallanuoto, Pomilio supervisore Pescara

PESCARA, 6 FEB - Amedeo Pomilio, vice allenatore della nazionale italiana di pallanuoto, e in passato olimpionico e vincitore a Barcellona 92, campione d'Italia, Campione d'Europa e Campione del Mondo, torna a Pescara. È infatti ufficiale il suo ingaggio da parte della società biancazzurra in qualità di supervisore tecnico. Un incarico destinato a tramutarsi, nella nuova stagione, in direttore tecnico. "Ci sembrava giusto così -ha detto Pomilio- perché la stagione attuale è in corso ed è bene che io mi limiti a supervisionare le attività per capire meglio dove intervenire in seguito". Pomilio avrà competenza su tutte le categorie, con una particolare attenzione al settore giovanile che è anche un pallino del Pescara Pallanuoto: "Ho accettato con entusiasmo le proposte del presidente Marinelli e del vice Di Properzio, perché vedo delle basi importanti su cui poter lavorare". Pomilio collaborerà con il club abruzzese compatibilmente con gli impegni che lo legano alla nazionale in qualità di vice del ct Campagna.