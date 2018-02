Udinese, Macron nuovo sponsor tecnico

UDINE, 6 FEB - Dalla prossima stagione sportiva 2018-2019 Udinese Calcio avrà un nuovo sponsor tecnico, Macron. L'accordo di sponsor shop tra il club friulano e il marchio avrà una durata di sei anni, fino alla conclusione della stagione 2023-2024. L'accordo è stato presentato oggi in conferenza stampa dal dg bianconero Franco Collavino e dal ceo di Macron Gianluca Pavanello. Prevede la fornitura dell'abbigliamento tecnico per la prima squadra, per tutto il settore giovanile, per le squadre affiliate e per gli atleti della Udinese Academy e la visibilità per il brand su tutti i canali media dell'Udinese. Verrà fra l'altro anche realizzato un Macron Store all'interno dello stadio. Macron è sponsor tecnico ufficiale di oltre 50 club professionistici, tra cui diverse squadre di calcio in Italia (Lazio, Bologna, Cagliari e Spal) e club di Premier League e Liga spagnola.