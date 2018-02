Hockey prato, nazionale rosa ai Mondiali

ROMA, 6 FEB - Prende il via oggi il raduno della Nazionale Italiana Femminile di Hockey su Prato, impegnata fino a venerdì 16 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma, per riprendere il cammino di avvicinamento al Mondiale in programma dal 21 luglio a Londra, al quale le azzurre tornano dopo ben 42 anni. Il ct Roberto Carta ha convocato 29 atlete destinate a ridursi a 18 da qui fino alla vigilia del torneo iridato che per l'Italia ha un sapore storico. La nazionale di Hockey femminile infatti vanta una sola partecipazione al Mondiale, risalente a Berlino '76, quando la manifestazione si giocava su base biennale. A Londra, nella fase a gironi l'Italdonne affronterà inizialmente Corea del Sud, Cina e l'Olanda numero uno al mondo.