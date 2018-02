DubaiTour, 1/a tappa a Groenewegen

ROMA, 6 FEB - Dylan Groenewegen ha vinto la prima tappa del Dubai Tour davanti al danese Cort Nielsen e all'azzurro Elia Viviani. Per l'Italia, tra i migliori 10 anche Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e Andrea Peron (Novo Nordisk), rispettivamente in ottava e nona posizione. Ha debuttato Vincenzo Nibali che ha chiuso al 23/o posto. In classifica generale, Groenewegen è il primo leader con 4" di vantaggio su Cort Nielsen e 6 su Viviani grazie agli abbuoni. Domani la rivincita nella seconda tappa, partenza sempre a Dubai e traguardo a Ras Al Khaimah per 190 km.