Olanda, Koeman nuovo ct

ZEIST (OLANDA), 6 FEB - Ronald Koeman è il nuovo commissario tecnico della nazionale olandese di calcio. Lo ha comunicato oggi la federazione locale precisando che il contratto dell'ex allenatore di Southampton e Everton scadrà dopo i Mondiali 2022 in Qatar. Koeman, 54 anni, vanta 78 presenze in Nazionale ed è stato uno dei protagonisti dell'unico successo a livello internazionale degli Orange, l'Europeo 1988 in Germania. Sostituisce Dick Advocaat, che aveva occupato temporaneamente la panchina dopo l'esonero di Danny Blind. L'Olanda, terza ai Mondiali di Brasile 2014, ha fallito la qualificazione sia a Euro 2016 sia alla rassegna iridata che si terrà giugno in Russia.