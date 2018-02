Giochi: norovirus, sicurezza in crisi

PYEONGCHANG (COREA SUD), 6 FEB - Circa 1200 addetti alla sicurezza delle Olimpiadi invernali si stanno sottoponendo ad esami clinici dopo lo scoppio di un'epidemia di norovirus. Secondo il presidente del comitato organizzatore Lee Hee-beom sono attualmente 'sequestrati' nei loro alloggi e vi resteranno finchè non saranno dichiarati fuori pericolo. I risultati degli esami verranno presto resi noti. Il comitato organizzatore sta indagando da ieri su un'epidemia di norovirus dopo che 41 addetti alla sicurezza sono stati colpiti da gastroenterite e conati di vomito. All'esame il cibo e l'acqua presente nella struttura, situata in montagna, dove hanno risieduto gli addetti. Il norovirus causa dolori di stomaco, nausea e gastroenterite. Il miglior modo per bloccarne la diffusione consiste nel lavarsi bene le mani e una accurata igiene personale.