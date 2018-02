Mondiali basket, Sacchetti ne chiama 16

ROMA, 6 FEB - Per la seconda finestra delle qualificazioni a FIBA World Cup 2019, il Ct della nazionale italiana di basket Meo Sacchetti ha diramato la lista dei 16 giocatori a sua disposizione a partire dal 19 febbraio, quando avrà inizio il raduno di Treviso. Gli Azzurri scenderanno in campo contro l'Olanda a Treviso (23 febbraio, ore 20:15), e poi voleranno a Cluj-Napoca per la sfida alla Romania (26 febbraio, ore 18:00 in Italia). Rispetto ai 16 convocati della finestra dello scorso novembre, il ct ha effettuato due cambi: fuori Marco Giuri e Antonio Iannuzzi, dentro Davide Pascolo e Michele Vitali. Questi i convocati: Abass, Aradori, Biligha Burns, Crosariol, Della Valle, Filloy, Flaccadori, Fontecchio, Gaspardo, Gentile, Pascolo, Polonara, Brian Sacchetti, Luca Vitali, Michele Vitali.