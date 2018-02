Basket: Champions, Venezia fuori

VENEZIA, 6 FEB - Vittoria con beffa per l'Umana Reyer Venezia, che sconfigge 92-91 l'Estudiantes Madrid nell'ultimo turno di Basketball Champions League, ma esce dalla rassegna continentale per la classifica avulsa, che punisce anche gli spagnoli: entrambe le squadre, con 8 vittorie e 6 sconfitte, 'retrocedono' in Europe Cup. In una partita ad alto punteggio, i campioni d'Italia non riescono a gestire un vantaggio anche di 21 punti, ma si impongono nel finale. Anche se, come detto, la vittoria non basta.