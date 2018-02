Rally Italia Talent:Abarthshow a Viterbo

ROMA, 7 FEB - Lee Abarth 124 Spider e le Abarth 595 Competizione si sono rese nuovamente protagoniste nella quarta Selezione Regionale di Aci Rally Italia Talent, sul Circuito Internazionale di Viterbo. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli gli oltre 400 iscritti si sono cimentati con prove estremamente impegnative. Straordinaria la partecipazione dell'Abarth Club Roma che ha iscritto alla selezione 40 soci i quali si sono presentati in parata con le loro Abarth creando una bellissima coreografia. Secondo i dati forniti dal Circuito, sono stati oltre 6.000 gli spettatori presenti nelle 3 giornate, con la partecipazione di numerose famiglie con bambini. Con questa selezione in terra laziale l'edizione 2018 di Aci Rally Italia Talent ha già superato quota 2.500 iscritti, numeri da record, che confermano il successo sempre più crescente di questa iniziativa targata Abarth. Qui di seguito le foto delle prove su pista.