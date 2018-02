Giochi, ct Hockey Corea 'ragazze unite'

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 7 FEB - "La chimica è migliore di quanto avrei potuto aspettarmi. Le nostre giocatrici stanno insieme, mangiano insieme, negli spogliatoi si mescolano e parlano: questa è la nostra famiglia e tutto ciò è fantastico". Così la canadese Sarah Murray, ct della squadra femminile della Corea di hockey su ghiaccio, nella quale sono inserite anche alcune giocatrici della Corea del Nord. "Quando ho saputo che si stavano unendo al nostro team -spiega- ho pensato che, nell'ipotesi peggiore, saremmo rimasti separati, le giocatrici non parleranno. Il capo allenatore che hanno portato è stato fantastico e senza di lui non potremmo fare quello che stiamo facendo. Lui è molto aperto". Murray ha annunciato che tutta la squadra parteciperà alla cerimonia di apertura: "E' importante per la nostra squadra camminare insieme e mostrare di essere uniti".