Giochi: 86 casi accertati di norovirus

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 7 FEB - Sono 86 i casi di Norovirus accertati finora nell'ambito delle Olimpiadi di PyeongChang, me nessuno riguarda atleti. Il dato è stato fornito dal direttore del Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie, Kim Hyunjun, aggiungendo che in totale 1.200 persone, addette a sicurezza e organizazione, sono state messe in quarantena. "A partire dal 6 febbraio abbiamo avuto 32 casi - ha spiegato - ma oggi abbiamo rilevato altri 54 casi. Il luogo più problematico è l'Odaesan Youth Center e i focolai sono in quella sede. Tra gli atleti non abbiamo nessuno che abbia contratto il norovirus". Si tratta di una malattia trasmessa dall'acqua e alimentare, altamente contagiosa, che di solito continua fino ad aprile. "Speriamo di ridurre al minimo i danni e la diffusione", ha concluso Kim Hyunjun.