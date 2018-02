Giochi: Malagò, Milano-Torino?Bella idea

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 7 FEB - "C'è grande fermento ora, e certo sarebbe bella una candidatura congiunta Milano-Torino. Ma prima di fare qualsiasi discorso bisogna aspettare il 4 marzo, prima sono solo chiacchiere". Da PyeongChang dove tra due giorni si aprono le Olimpiadi Invernali Giovanni Malagò parla così delle chance per l'Italia di tornare a correre per i Giochi dopo la delusione di Roma: Milano ospiterà la sessione Cio 2019 e non potrebbe candidarsi per l'edizione del 2026 che verrà assegnata. "Magari succede come per Parigi e Los Angeles e si fa una doppia assegnazione per il 2026 e il 2030. Ma certo non possiamo avventurarci senza un governo che ti dà l'endorsement: ho telefonato a Fontana e Gori (candidati per la Lombardia, ndr) per sapere se confermavano l'interesse. Ma prima ci sono le elezioni. Se si trovassero due candidature forti nella sessione di Milano per il 2026 e il 2030 non sarebbe male. E l'idea di Milano e Torino, considerando che sono distanti 40' di treno, sarebbe bellissima oltre che inedita".