Dubai Tour, a Viviani la seconda tappa

ROMA, 7 FEB - Elia Viviani (Quick-Step) ha vinto in volata la seconda tappa Dubai Tour, la Dubai-Ras Al Khaimah di 190km, precedendo sul traguardo l'olandese Dylan Groenewegen, vincitore della frazione d'esordio, e dell'altro italiano Riccardo Minali. Nel gruppo di velocisti battuti da Viviani anche specialisti come Mark Cavendish, che ha chiuso quarto, John Degenkolb, quinto, e Alexander Kristoff, settimo. Non ha partecipato alla volata Vincenzo Nibali, giunto col gruppo, In classifica generale, Groenewegen resta leader con due secondi di vantaggio su Viviani, che era giunto terzo nella tappa di ieri. Felice per la vittoria il corridore veronese, che compie tra l'altro oggi 29 anni. "L'idea di farmi un regalo speciale per il compleanno mi ha dato una motivazione in più, ma già ero voglioso di rivincita dopo aver perso la volata di ieri - ha detto Viviani -. Ho avuto un problema meccanico durante la tappa, ma per fortuna il traguardo era ancora lontano e sono riuscito a rientrare".